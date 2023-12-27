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На вокзале Сургута появилась система электронной очереди

Сургутский вокзал оборудовали системой электронной очереди

На вокзале Сургута появилась система электронной очереди
Фото: СвЖД

Для удобства пассажиров на вокзале Сургут внедрили систему электронной очереди. Оборудование поможет регулировать потоки посетителей и равномерно распределять нагрузку на работающие билетные кассы. Кроме того, программа позволит анализировать ключевые параметры для улучшения качества обслуживания. Так, система собирает данные о том, какие опции при оформлении проездных документов наиболее востребованы у пассажиров, рассказали в пресс-службе СвЖД.

«Чтобы воспользоваться услугой, необходимо сначала выбрать интересующую операцию в терминале регистрации. В числе доступных вариантов: покупка или возврат билета (в дальнем и пригородном сообщении), оформление льготного проездного документа, обслуживание маломобильных пассажиров, перевозка багажа и домашних животных, справочная информация и другие услуги. Пассажир получает талон с порядковым номером в электронной очереди, а информация о ее движении высвечивается на экране оповещения в кассовом зале. Сообщение с приглашением к одному из кассовых окон также выводится на экране и дублируется голосовым автоинформатором», − говорится в сообщении.

Подчеркнем, на Свердловской магистрали система электронной очереди действует на вокзалах Пермь-1, Пермь-2, Чусовская, Екатеринбург, Нижний Тагил, Тюмень и Сургут.


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Сегодня в 12:14, просмотров: 90, комментариев: 0
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            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            }
            [1]=>
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          }
        }
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          [0]=>
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            [0]=>
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        }
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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    }
  }
}
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