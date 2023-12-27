Мэр Сургута Андрей Филатов рассказал о важности баланса между работой и семьей

Мэр Сургута Андрей Филатов поделился своим подходом к работе и семейной жизни и назвал ключевые правила, которыми он руководствуется. В интервью телевизионному каналу «Сургут 24» он отметил, что для личного развития, включая профессиональный рост, важно находить время для отдыха, а не работать круглосуточно.

«Надо работать на результат. Надо работать не 24 часа в сутки, а головой. Уровень профессиональной стрессовости очень высокий: изменчивость ситуации, поиск новых решений. Чтобы балансировать в этих вещах, коллектив должен находить время для отдыха и пополнения сил. Потому что, на мой взгляд, жизнь не равно карьера, жизнь намного шире, чем карьера. Это еще близкие, это друзья, это собственное хобби, это собственное представление о внутреннем балансе. Убежден, что для того, чтобы развиваться, нужно иногда время вне работы», — рассказал глава Сургута.

Предстоящие новогодние каникулы Андрей Филатов проведет в Сургуте. В планах - выехать с семьей с ночевкой в тайгу. «Люблю Сибирь, люблю наш край. Редко сейчас получается, но когда удается, мы выезжаем в тайгу, покататься, с ночевкой. Я отдыхаю при таких обстоятельствах», — добавил мэр.