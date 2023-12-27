На сургутянина завела два уголовных дела за организацию притона и склонение к наркотикам

Полицейские Сургута задержали 48-летнего местного жителя, который устроил в своей квартире наркопритон. Позже оказалось, что обвиняемый также склонил к употреблению 37-летнего мужчину. Теперь в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела, сообщили в телеграм-канале «Полиция Югры».

«Установлено, что 48-летний наркозависимый сургутянин в период с мая по декабрь систематически предоставлял свою квартиру различным людям для потребления запрещённых веществ. Оперуполномоченные полиции обследовали жилище, где содержался притон, и обнаружили предметы и вещества, используемые для употребления наркотиков», − говорится в сообщении.

В настоящий момент фигурант находится под подпиской о невыезде.