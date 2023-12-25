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Сургутянам напомнили об ответственности при использовании беспилотников

Об ответственности за несанкционированное использование воздушного пространства беспилотными летательными суднами

Сургутянам напомнили об ответственности при использовании беспилотников
Фото: ru.freepik.com

В преддверии новогодних праздников напоминаем сургутянам, что в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138, выдача разрешений на полеты беспилотных воздушных судов осуществляется при наличии разрешения Администрации города.

Для получения разрешения необходимо заранее обратиться с заявлением в отдел профилактики терроризма управления по вопросам общественной безопасности Администрации Сургут на адрес электронной почты: garinskaya_on@admsurgut.ru. Образец заявления можно скачать по ссылке. Консультация по телефону: 8 (3462) 52-22-54.

Отметим, за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность (ст.11.4 КоАП). Для граждан штраф составляет от 20 000 до 50 000 рублей, на должностных лиц – от 100 000 до 150 000 рублей, на юридических лиц – от 250 000 до 300 000 или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В случае, если деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, предусмотрена уголовная ответственность (ст. 271.1 УК РФ) – лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В случае установления беспилотных воздушных судов просим проявлять бдительность и сообщать по телефонам: 112 или 102


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        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
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            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
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        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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      }
    }
  }
}
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