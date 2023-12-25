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Сургутяне бросились читать «Слово пацана»

В книжных магазинах Сургута раскупили «Слово пацана»

Сургутяне бросились читать «Слово пацана»
Фото: Wink, START

После выхода нашумевшего сериала «Слово пацана» сургутяне решили обратиться к первоисточнику и отправились в магазины за книгой Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». В крупных магазинах города этих книг уже не осталось, рассказали «Вестнику» продавцы торговых точек.

«Все книги раскупили, как только вышел сериал «Слово пацана». Тираж был изначально маленький, издательство сейчас допечатывает еще одну партию», - сообщили продавцы.

По их данным, дополнительный тираж ожидается в начале января.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о жизни молодежных группировок Казани конца 1980-х. Герои картины организовывают преступные группировки, делят территорию и устраивают драки. «Слово пацана. Кровь на асфальте» называют самым нашумевшим сериалом 2023 года. В рейтинге сериалов «Слово пацана» опережают только «Во все тяжкие», «Семнадцать мгновений весны» и «Игра престолов».


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Сегодня в 14:00, просмотров: 118, комментариев: 0
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              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
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        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
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        bool(true)
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        *RECURSION*
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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