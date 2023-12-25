Около 25 тысяч сургутян активно пользуются приложением «Умный транспорт»

В Сургуте обновили приложение «Умный транспорт». Эта программа необходима для тех, кто пользуется общественным транспортом – люди могут увидеть, через какое время автобус подойдет к их остановке. Теперь, по словам представителей городской администрации, приложение стало более удобным и задержек в работе станет меньше.

На сегодняшний день порядка 25 тысяч сургутян активно пользуются «Умным транспортом». Кроме того, горожан просят сообщать о недочетах, чтобы их проработать.

«Моменты, которые сейчас появляются, мы передаем разработчикам и тем, кто эту программу доводит до ума. И они все эти вопросы устраняют. В любом случае, если какие-то пожелания есть, мы всегда эти пожелания направляем разработчикам, они это рассматривают», — подчеркнул начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения департамента городского хозяйства Рустам Гильманов.