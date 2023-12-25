Сургутские врачи прооперировали женщину с редким видом рака

Сургутские онкологи больше шести часов оперировали югорчанку с редкой формой рака тканей внутренних органов. Вовремя циторедуктивной части вмешательства женщине удалили легкое, диафрагму, перикард, плевру с последующей реконструкцией перикарда и диафрагмы. Затем в брюшную полость были установлены дренажи и проведен сеанс гипертермической интраплевральной химиотерапией. Это инновационный метод лечения в онкологии, который предполагает введение в брюшную полость химиопрепарата, нагретого до 42,0 °C.

В операционной работала бригада онкологов-торакальных хирургов: Алексей Аксарин, Сергей Копейка, Александр Волкивский, операционная медсестра Альфия Канипова, анестезиолог-реаниматолог Рафаэл Гайнуллин.

«Благодаря своевременно установленному диагнозу мезотелиомы плевры, опытной бригаде онкологов-торакальных хирургов, выполняющих циторедуктивные операции при мезотелиоме плевры и HITHOC, стало возможным радикальное лечение редкой злокачественной опухоли. В послеоперационном периоде пациентка получила комплексное лечение и выписана в удовлетворительном состоянии», – сообщили в пресс-службе СОКБ.