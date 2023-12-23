Под Сургутом произошло смертельное ДТП: три человека погибли

В Сургутском районе произошло ДТП, в котором погибло трое человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

23 декабря в 07:40 на 53 километре автодороги «Сургут - Лянтор», по предварительным данным, женщина-водитель автомобиля Subaru выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan Almera.

«В результате ДТП водители транспортных средств и пассажир автомобиля Nissan скончались на месте. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего», – сообщили в УМВД по ХМАО.