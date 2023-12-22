Глава Сургута рассказал, на что направят бюджет города в следующем году

Последние дни уходящего года стали знаковыми для города – на заключительном 23 заседании Думы Сургута был принят исторически рекордный бюджет. 41,2 миллиарда рублей - доходная часть, 42,9 миллиарда – расходная. Председатель Думы Максим Слепов подчеркнул, что основной финансовый документ сбалансированный и социально ориентированный благодаря слаженной, организованной, ответственной, командной работе Администрации, Думы, Контрольно-счетной палаты и жителей Сургута.

Глава города Андрей Филатов отметил, что при составлении документа проведена серьезная и кропотливая работа. «Сегодняшний бюджет выше бюджета уже завершающего 2023 года. Да, идем с дефицитом, но он полностью управляем. Практика показала, что мы умеем с этим справляться. Бюджет полностью соответствует всем публичным обязательствам. Мы продолжим реализовывать все важные городские проекты – ремонт дворов, дорог, внутриквартальных проездов».

Глава города также одним из важных итогов уходящего года назвал успешную реализацию программы по сносу домов, непригодных для проживания. «Мы планируем сохранить темпы сноса и тогда в наступающем 2024 году Сургут полностью избавиться от аварийного жилья. Эти инициативы в том числе в бюджете будущего года предусмотрены и профинансированы», - подытожил Андрей Филатов.