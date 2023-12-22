Улицу Усольцева открыли для движения в Сургуте

В Сургуте запустили движение по улице Усольцева. Движение открыто в обе стороны, сообщает телеграм-канал Северавтодора.

«Сегодня была открыта для движения магистральная улица А.Усольцева. Движение автотранспорта открыто в обе стороны», - сказано в сообщении.

Движение запустили по участку дороги от Тюменского тракта до улицы Есенина. Запущенный в эксплуатацию участок должен улучшить транспортную доступность к железнодорожному району города, ранее отмечали в администрации Сургута. Ожидается, что строительство дороги продолжится вплоть до улицы Аэрофлотской. По завершению строительства улица Усольцева разделит автомобильные потоки, идущие с северной части города, и разгрузит Грибоедовскую развязку. Также будет обеспечен более комфортный доступ к новым объектам образования.