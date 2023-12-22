В Сургуте планируют построить автопарковку около аэропорта

Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

Власти Сургута планируют построить автомобильную парковку у аэропорта за счет инвесторов. Для этого были внесены корректировки в генеральном плане, в котором выделили место под строительство объекта, рассказали в Ura.ru.

«Корректировки в генеральном плане как раз-таки позволяют найти такую возможность открывать диалог и предусматривать какое-либо финансирование», − сообщил на депутатских слушаниях главный архитектор города Алексей Фокеев.

Напомним, что сургутский аэропорт намеренны модернизировать до 2026 по принципам бережливого производства.