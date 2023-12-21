Сургутян приглашают на турнир по зимнему волейболу

23 декабря, в субботу, на территории спортивного комплекса «Снежинка» состоится городской турнир по зимнему волейболу. Этот турнир, как и предыдущий – летний, посвящен столетию отечественного волейбола и призван вернуть ему звание самого массового вида спорта: когда игра появилась в нашей стране, в каждом дворе были натянуты волейбольные сетки и все – от мала до велика – были ей увлечены.

Популяризация волейбола в Сургуте, которой последние полгода Молодежная палата при Думе города и депутаты Думы уделяют большое внимание, позволит привлечь молодежь к спорту, занять детей во дворах. И в этом особую роль играют территориальные органы самоуправления – в их полномочиях организовать во дворах волейбольные площадки.

Зимний волейбол займет свое достойное место в рейтинге распространенных в нашем северном регионе снежных видов спорта. Зима в наших краях длинная, но это не повод отказываться от игры в волейбол. И завтрашний городской турнир это красноречиво продемонстрирует. Начало соревнований в 11.00.

Организаторы соревнований:

Молодежная палата при Думе города

Дума города Сургута

Администрация города Сургута

Федерация волейбола города Сургута

Спортивная школа «Аверс»

Главный партнер соревнований

Югорское отделение ПАО Сбербанк