Грузовик выехал на полосу встречного движения и врезался в легковушку в Сургуте

Накануне днем, 20 декабря, в Сургуте произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения, а водитель Лады, 33-летняя девушка, получила травмы.

«Около 13:50 в городе Сургут 29-летний водитель «ВАЗ», при выезде с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомобилю «КАМАЗ» и допустил с ним столкновение. От удара грузовик выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ладой», – рассказали в Госавтоинспекции Югры.

Всего на окружных дорогах за сутки зарегистрировали два ДТП, в которых один человек погиб, еще один – получил травмы.