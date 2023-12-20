Врачи Сургута выполнили операцию по удалению тромба в головном мозге у семилетнего ребенка

В Сургутской травмбольнице впервые выполнили операцию по удалению тромба в головном мозге у семилетнего ребенка с ишемическим инсультом. Сначала врачи подозревали у юного пациента пищевое отравление. Оказалось, что это была мозговая катастрофа.

«Ребенку срочно провели КТ-ангиографию и обнаружили тромб в базилярной артерии, которая питает головной мозг. Нарушение кровотока в ней смертельно опасно. В течение часа рентгенэндоваскулярный хирург Максим Бессмертных извлек тромб. Анестезию обеспечил врач детского отделения анестезиологии и реанимации Азизбек Рахманалиев», − рассказал в своих соцсетях глава депздрава Югры Алексей Добровольский.

Операция прошла успешно. После недели реанимации мальчика перевели в детское нейрохирургическое отделение для дальнейшего лечения, реабилитации. Также юный пациент пройдет обследования на генетические заболевания, которые могли спровоцировать нарушение мозгового кровообращения.