Жителю Солнечного присудили 12 лет колонии строгого режима за жестокое убийство матери

Житель поселка Солнечный, который забил бейсбольной битой свою мать, сядет в тюрьму на 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Инцидент произошел в августе 2021 года. Мужчина поругался с матерью и ударил ее 15 раз битой по телу, а также 18 раз руками по голове и грудной клетке. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Отмечается, что в момент преступления осужденный находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«Собранные Сургутским межрайонным следственным отделом доказательства, признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему мужчине, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», – заявили в СК по ХМАО.