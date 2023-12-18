Сургутяне подозревают мужчину в костюме Деда Мороза в закладке наркотиков

Жители Сургута засняли на видео мужчину в костюме Деда Мороза, который, предположительно, делал закладки наркотиков. Инцидент произошел на улице Лермонтова, сообщили очевидцы в телеграм-канале «SiTV».

«Вчера вечером по улице Лермонтова наблюдала такую картину. «Дедушка Мороз» прячет «подарки» в сугробе. Я просто в шоке от происходящего, травят наших детей, сволочи, ничего не боятся! И вот, гад, специально переоделся в Деда Мороза, чтобы не вызывать подозрений, что ли? Надеюсь, его найдут и привлекут к ответственности», − возмутилась сургутянка.

Однако не все поддержали местную жительницу. Некоторые комментаторы призвали не делать поспешных выводов. По их мнению, мужчина мог просто вытирать руки в снегу или готовить сюрприз для своих детей.