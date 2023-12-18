Депутаты Сургута обсудили вопрос о качестве воды в городе

Работу сургутского водоканала оценили во время заседания местной Думы. В последнее время горожане стали чаще жаловаться на качество воды в домах. Представители администрации заверили, что сейчас проводятся работы по улучшению качества воды: выполняется промывка и дезинфекция труб, реновация некоторых старых участков и подключение новых. Однако любые работы на магистралях увеличивают нагрузку на сеть, что приводит к ухудшению воды.

«Перераспределение расхода – это увеличение, увеличение расхода равно увеличению скорости, соответственно, те железно-окисные отложения, которые имеют место быть на стенках трубопроводов, преимущественно стальных, учитывая особенности нашей водички – артезианской, вкусной, чистой, но богатой железом, они в любом случае, даже при соблюдении всех норм, постепенно откладываются на стенках трубопровода. Изменения гидравлического режима, которые имеют место быть, оказывают влияние на отложения, срывают их со стенок и в результате мы наблюдаем в кранах воду желтого цвета», – объяснил и. о. директора департамента городского хозяйства Сургута Александр Недашковский.

Однако депутатов такой ответ не устроил. Нагрузку на трубопроводы увеличивают не только плановые работы, но и внештатные ситуации. Например, после срыва пожарного гидранта на улице Геологической и несколько пожаров привели к снижению качества ресурса: «Мы понимаем, что не застрахованы от таких ситуаций. Какие меры и мероприятия в городе проводятся для того, чтобы минимизировать наступление таких неприятных случаев?» – спросил депутат Богдан Гужва.

В ресурсоснабжающей организации подчеркнули, что сейчас используется новый метод – промывка внутридомовых сетей холодного и горячего водоснабжения. Это позволило, например, решить проблему в ЖК «Возрождение», который возглавлял рейтинг по количеству жалоб на качество воды. Депутаты продолжат следить за ситуацией.