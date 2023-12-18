В Думе Сургута рассмотрели стратегию развития города

Сургутские депутаты ознакомились со стратегией развития города до 2050 года. Согласно отчету администрации, в 2044 году в городе будет проживать 570 тысяч человек. Поэтому властям муниципалитета следует подумать о комплексном развитии уже застроенных территорий, чтобы обеспечить население необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

«Вы проделали очень большую работу. Недавно встречались с институтом, но они не смогли ответить на вопрос о развитии дачного массива города – это треть от общей территории муниципалитета, где люди проживают постоянно и имеют прописки. Вы планируете дороги и коммуникации провести, построить социальную инфраструктуру?» – спросил депутат Владимир Болотов.

Замглавы города Артем Кириленко ответил, что на уровне стратегии все население будет охвачено социальными объектами, однако территориально они не привязаны к конкретному месту: «Понятно, что в рамках реализации стратегии этот норматив должен быть обеспечен максимально комфортно для жителей Сургута, но в первую очередь это надо предусмотреть в генплане. Сейчас зоны для обустройства социальной инфраструктуры на территории дачных кооперативов не обозначены, но если в процессе работы появится решение, предусматривающее это, то в первую очередь предстоит найти возможность для реализации проекта».

Депутат Дмитрий Гордеев также отметил важность развития дорожной инфраструктуры – количество постоянно проживающих в Сургуте человек неуклонно растет, и уже сегодня горожане наблюдают острую нехватку парковочных мест и жалуются на пробки.

«Вы сообщили, что при достижении численности 680 тысяч человек в Сургуте нам всем станет тесно. Каким образом в стратегии отражено развитие транспортной инфраструктуры? Как будем расширять дороги? Как ездить, где парковаться?» – задал вопрос представитель городского парламента.

Власти города подчеркнули, что в стратегии предусмотрены дорожные каркасы, а система общественного транспорта будет и дальше расширяться.

«Со своей стороны могу сказать, что мы провели большую работу. Да, вопросы были, но они все решены. Можем поблагодарить администрацию города за проделанный путь», – резюмировал депутат Богдан Гужва.