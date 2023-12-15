Мэрии Сургута согласовали самый большой бюджет на 2024 год

Рекордный бюджет на 2024 год согласовали мэрии в Думе Сургута. По сравнению с прошлым годом он увеличится на миллиард и станет самым крупным за всю историю города. Об этом сообщили на думском комитете.

«По доходам предлагается утвердить бюджет 41 миллиард 177 миллионов. По расходам − 42 миллиарда 859 миллионов. И того, дефицит бюджета составит один миллиард 782 миллиона рублей», − подчеркнула директор департамента финансов администрации города Маргарита Новикова.

Подчеркнем, что в 2024 году на сферу образования планируют потратить 55 процентов бюджета. Коммунальное хозяйство занимает 8% финансового плана. Расходы на физическую культуру и спорт составят 4,8 процента, или два миллиарда рублей. Почти шесть миллиардов рублей выделят на пассажирские перевозки, содержание и ремонт дорог, а также на реконструкцию дворов и внутриквартальных проездов.

«Бюджет сохранит свою социальную направленность. Расходы на образование, молодежную политику, культуру и спорт составляют порядка 27 миллиардов рублей, или 63,4 процента от общего объема расходов», − добавила директор департамента.

Напомним, что в прошлом году Сургута также получил рекордный по объемам бюджет 40 миллиардов рублей.