Голый парень залез в машину к женщине в Сургуте

В Сургуте по улице Крылова бегал голый мужчина. Обнаженный горожанин вышел на дорогу, сначала залез на крышу автомобиля, а потом сел на переднее пассажирское сиденье. Тем временем в машине находилась женщина, которая громко кричала и требовала покинуть салон, рассказали в «О, Сургут!».

«Сидевшая за рулем женщина стала громко кричать и требовала покинуть салон. Никто из очевидцев в период съемки не кинулся на помощь», − говорится в сообщении.

На настоящий момент официальных комментариев по этому происшествию нет. Чем закончилась прогулка горожанина также неизвестно.

Напомним, в феврале голый мужчина из Сургута пытался войти в квартиру соседа, но получил несколько ударов в лицо.

UPD. Очевидцы вызвали скорую. Мужчину доставил в психдиспансер наряд ППС.