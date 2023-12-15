Депутаты Сургута выступили против запрета выгула собак в парках и скверах

В Сургуте пытаются запретить выгул собак в парках и других общественных местах города, однако за права владельцев животных вступились депутаты. Обсуждение этого вопроса прошло в ходе заседания постоянного комитета Думы по городскому хозяйству и перспективному развитию.

«Проектируемая норма дополнена обязательствами владельцев домашних животных, в частности, перечнем мест, на которых выгул домашних животных запрещается в соответствии с требованиями действующего законодательства», – пояснил исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский.

При этом от отметил, что проект документа прошел процедуру публичных обсуждений и сургутяне не возражали против таких изменений. Однако народные избранники с такой инициативой не согласились. В таком случае собачникам придется гулять по тротуарам, так как не в каждом дворе есть специализированная площадка. Поэтому в первую очередь стоит подумать о том, чтобы обеспечить больше районов города благоустроенными территориями для выгула питомцев.

«Если мы запрещаем выгул собак в парках, как город обеспечит всем владельцам животных места на специализированных площадках для выгула, которых не так много в городе? Куда мы людей с собаками направим? По тротуарам гулять?» – задал вопрос депутат Артем Гаврилов.

Его коллега Богдан Гужва подчеркнул, что даже в случае обустройства подобных территорий собачникам не удастся добраться до них без нарушения новых правил: «Волею судеб площадка в 20А микрорайоне сформирована в самом центре парка. И получается, что собаководам не добраться будет без нарушений, ведь путь к площадке лежит через парк, а мы запретим там гулять с собаками».

В итоге депутаты согласились с введением запрета, но исключили из перечня запрещенных для выгула собак мест парки, скверы и мемориальные зоны. К обсуждению этого пункта они вернутся в феврале, когда специалисты администрации города подготовят информацию о механизмах контроля за исполнением горожанами этого требования, количестве специализированных площадок, транспортной доступности к ним и так далее.