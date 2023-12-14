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Фельдшеры сургутской скорой помощи успешно приняли роды на дому

Ежегодно в Сургуте регистрируют 13-15 домашних родов

Фельдшеры сургутской скорой помощи успешно приняли роды на дому
Фото: телеграм-канал «Сургутская скорая помощь»

Фельдшеры сургутской станции скорой медицинской помощи приняли роды на дому. Уже через 24 минут после прибытия бригады на свет появилась здоровая девочка.

«Это событие произошло 28 ноября 2023 года. В 19:58 на пульт «103» поступил вызов от пациентки с поводом: «2 роды, отошли воды». Через 13 минут на вызов прибыла бригада в составе фельдшеров Речапова Рамиса и Зохидовой Гулнозы, − рассказали в телеграм-канале «Сургутская скорая помощь». − У роженицы начался потужной период, и бригада приняла решение принимать роды на дому. Медики выяснили, что беременность протекала без патологии, схватки начались еще днем, около 30-50 минут назад интервал между схватками сократился и произошло излитие околоплодных вод».

Новорожденную обсушили, согрели, укутали в теплые пеленки и приложили к груди матери. После оказания помощи маму и дочку доставили в Сургутский Центр охраны материнства и детства для дальнейшего наблюдения.

Подчеркнем, что ежегодно в Сургуте регистрируется 13-15 домашних родов.


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Сегодня в 11:05, просмотров: 146, комментариев: 0
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