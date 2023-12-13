​Сургутянка сыграла главную роль в сериале про вредную кинозвезду

Уроженка Сургута, артистка театра им. Вахтангова Анна Антонова исполнила главную роль в сериале «Куплю актрису». Посмотреть романтическую комедию можно будет уже в конце года.

Анна Антонова сыграла в сериале вредную и высокомерную телезвезду, которую судьба сводит с влюбленным в нее охранником Гришей. Сериал включает 8 серий. Премьера состоится 22 декабря.

По словам Анны, сначала ее позвали на эпизодическую роль, но после проб утвердили на главную. «Началось все с того, что меня пригласили к удивительному режиссеру попробоваться на прикольную небольшую роль, а утвердили на главную. Такой случай со мной впервые», – рассказала артистка поклонникам.

В сериале также снялись Максим Лагашкин, Светлана Камынина, Анна Котова и другие. В эпизодической роли появится Андрей Малахов.

Анна Антонова родилась 14 июля 1985 года в Сургуте. Училась в школе №25, занималась в театральном кружке, а затем поступила в Щукинское училище. После завершения обучения получила приглашение в театр имени Вахтангова. Первой главной ролью Анны стала Роксана в постановке «Сирано де Бержерак». Сегодня на счету сургутянки более 50 ролей в кино и театре.