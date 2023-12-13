Сотрудники банка с полицейскими спасли жителя Сургута от аферистов

В Сургуте сотрудница банка предположила, что ее клиент оформляет кредит по указанию аферистов, после чего обратилась в полицию. Благодаря ее внимательности, мужчина смог сохранить свои деньги.

«Оператор финансовой организации обратила внимание на то, что клиент, заполняя заявку, попросил максимальную сумму. Кроме того, мужчина постоянно общался с кем-то по телефону. Предположив, что займ он берет по указанию третьих лиц, сотрудница банка обратилась в полицию. Приехавшие в отделение банка сотрудники полиции установили, что сургутянин общается с аферистами, и, следуя их инструкции, пытается оформить кредит, чтобы перевести деньги на якобы безопасный счет», − рассказали в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

Полицейские убедили мужчину в том, что сотрудники финансовых организаций и правоохранительных структур никогда не работают с гражданами дистанционно, а также не привлекают таким образом к разоблачению преступников. Также они подчеркнули, что сохранных ячеек не существует.