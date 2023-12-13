Пожар гаражного кооператива в Сургуте полностью ликвидировали

Сегодня утром, в 7:00, пожар гаражного кооператива на улице Быстринская, 19/1 в Сургуте полностью ликвидировали. Временно перекрыто движение транспортных средств − участок от улицы Генерала Иванова до 30 лет Победы, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Автобусы идут в объезд. Маршрут 32 по следующей схеме: от остановки Богатырь, по улице 30 лет Победы через проспект Мира до остановки Трансагентство и далее по маршруту. Маршрут 88 по следующей схеме: от ул. Каролинского по 30 лет Победы, Профсоюзов, Генерала Иванова, Быстринская, далее по маршруту», − говорится в сообщении.

Возобновить движение на Быстринской планируют до 12:00.

Отметим, что в результате пожара на станции технического обслуживания обрушилась кровля. Внутри на момент происшествия были автомобили. Кроме того, зафиксированы серьезные повреждения нескольких гаражей, расположенных по соседству. В настоящий момент устанавливается причина возгорания.