Более 500 жителей Сургута и района отправятся в армию в рамках осеннего призыва

В Сургуте и Сургутском районе в рамках осеннего призыва на срочную службу в армию призовут более 500 человек. Плановый набор призывников продлится до 31 декабря, сообщает телеграм-канал городской мэрии.

«На службу призывают граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет. За неявку в военкомат по повестке без уважительной причины предусмотрен штраф – 30 тысяч рублей», - сказано в сообщении.

Там добавили, что сургутские призывники могут заменить военную службу альтернативной гражданской службой. Это возможно в том случае, если военная служба противоречит убеждениям или вероисповеданию человека, а также если призывник является представителем коренных малочисленных народов, который ведет традиционный образ жизни и осуществляет традиционную хозяйственную деятельность.

Альтернативная гражданская служба проходит в государственных учреждениях и в организациях Вооруженных Сил РФ в качестве гражданского персонала: в больницах, домах престарелых, школах, на заводах и т.д.