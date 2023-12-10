Заключительный этап Городской спартакиады работающей молодежи прошел в Сургуте

В Сургуте завершился заключительный этап Городской спартакиады работающей молодежи. Как передает пресс-служба администрации города, последним и самым сложным испытанием стал «Силовой комплекс». На нем участники проверили уровень физической подготовки — пришлось соревноваться в подъеме туловища с бревном, прыжках через канат, строительстве башни из брусков, стойке в планке и «чехарде» на время.

В итоге самыми спортивными признаны сотрудники ООО «Газпром переработка» филиал Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина (Сургутский ЗСК). На втором месте — коллектив ООО «Газпром трансгаз Сургут». В тройке лидеров — также команда ООО «Сургутские электрические сети».

Городская спартакиада прозходила в течение нескольких месяцев — всего прошло восемь этапов: «Полоса препятствий», «Велоэстафета», «Турнир по пейнтболу», «Пулевая стрельба», «Прикладное плавание», «Настольный теннис», «Настольный хоккей» и «Силовой комплекс». В них приняла участие 21 команда — молодые сотрудники градообразующих организаций Сургута.