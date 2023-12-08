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Два служебных пса из Сургута проведут пенсию на ферме

​В полиции Сургута проводили на пенсию двух служебных собак

Два служебных пса из Сургута проведут пенсию на ферме
Фото: УМВД по ХМАО

Полицейские Сургута проводили на пенсию двух служебных собак - немецких овчарок Ричарда и Никсона. Теперь они будут жить на ферме в Нижневартовском районе у своих новых хозяев, сообщили в пресс-службе УМВД по Сургуту.

Ричард на протяжении многих лет был единственной в округе собакой, обученной на поиск останков и следов крови человека. В 2016 году инспектор-кинолог Юрий Орловский привез щенка из Тобольска, после чего они долгие годы вместе ездили в командировки по округу и за его пределы. Ричард помог найти останки 9 человек.

«Очень тяжело расставаться с верным другом, но я рад, что свой день рождения, 31 декабря, Ричард встретит уже в новой семье и начнет новую жизнь», - сказал Юрий Орловский.

Никсон на протяжении 9 лет нес службу в УМВД России по Сургуту. Он осуществлял охрану подозреваемых и обвиняемых при этапировании, работая в паре с кинологом Татьяной Герман.

«Очень жалко расставаться, слезы наворачиваются. Я понимаю, пришло время, он верой и правдой прослужил много лет и заслужил спокойную жизнь «пенсионера». Я его очень люблю и надеюсь, что в новом доме ему будет хорошо», - отметила Татьяна.

Полицейские пообещали навещать пушистых экс-коллег.


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Сегодня в 17:44, просмотров: 114, комментариев: 0
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