Энергетики зафиксировали критический рост нагрузки на сети в дачных поселках Сургута

Дачников Сургута попросили не использовать мощные электроприборы в морозы. Энергетики уже зафиксировали критический рост нагрузки на сети в кооперативах Победит-1 и Победит-2, сообщает пресс-служба ООО «Сургутские городские электрические сети»

«В связи с аномально-холодной погодой (среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 15 градусов и более) энергетики фиксируют критический рост потребляемой нагрузки в дачных кооперативах Победит-1, Победит-2. СГЭС призывают жителей вышеуказанных СОНТ ограничить использование мощных электрических приборов для отопления жилых строений», – сказано в сообщении.

При максимальном превышении мощности возможны технологические нарушения в сетях и выход из строя энергооборудования, предупредили специалисты. После этого может произойти аварийное отключении электроэнергии.