В Сургуте установили личности четырех вандалов, которые рисовали на остановках и домах

В Сургуте установили личности четырех сургутян-вандалов. Тремя оказались школьники, которые засняли процесс рисования граффити на телефон. Ролик разлетелся по соцсетям.

«Сейчас решается вопрос о постановке несовершеннолетних на учет. Надеюсь, подростки осознают, что навредили не только городу. Они подвели самых близких людей, которые стремятся дать им всё самое лучшее. За проделки чад, родителей могут привлечь к административной ответственности», – рассказал глава Сургута Андрей Филатов.

Еще одного «художника», на этот раз совершеннолетнего, установили сотрудники УМВД России по Сургуту. Он изрисовал остановочный комплекс возле дома №4 по улице Лермонтова. Теперь парня ждет штраф.

«С начала года вандалы повредили порядка 15 остановочных павильонов. Изрисовано же в разы больше. Для понимания, стоимость замены одного стекла в теплом павильоне составляет около 30-35 тысяч рублей. Будем продолжать совместно с полицией устанавливать личности тех, кто портит муниципальное имущество и показывать «художников» в соцсетях. Эффективным способом перевоспитания может стать и труд. Изрисовал остановочный комплекс – отмывай», – резюмировал градоначальник.