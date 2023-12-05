В Сургуте на нетрезвого водителя завели дело после тройного ДТП

В Сургуте накануне, 4 декабря, произошла авария с участием трех автомобилей. По данным региональной Госавтоинспекции, водитель Hyundai, проезжая нерегулируемый перекресток, не уступил дорогу Mazda и столкнулся с ней. После этого Mazda отбросило на Lada Vesta, которая двигалась во встречном направлении.

В результате столкновения все три автомобиля получили механические повреждения. Во время проверки выяснилось, что 47-летний водитель Mazda находится в состоянии опьянения.

«Ранее гражданин уже привлекался за езду в нетрезвом виде. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 ч. 1 УК РФ», - отметили в пресс-службе Госавтоинспекции.