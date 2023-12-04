Сургутский краеведческий музей празднует 60-летие

В преддверие 60-го дня рождения Сургутского краеведческого музея в гости к юбилярам пришла делегация – глава Сургута Андрей Филатов, депутаты парламентов разных уровней, работники администрации города. Они поздравили коллектив и вручили награды за вклад работников музея в сохранение исторического наследия Сургута и Югры.

«Это знаменательная дата. История была одним из самых моих любимых предметов в школе, я мечтал стать летчиком или археологом. Каждый год ходил в музей, было очень интересно осматривать экспозиции. Экспозиции, представленные сейчас – это глубокий, трудный путь, искренний труд людей, которые вкладывали свои силы в каждый проект. Сотрудники музея заслуживают уважения и почтения, ведь именно они пишут и формируют нашу летопись. Уверен, мы будем вместе идти в том же направлении, писать историю и рассказывать о жизни», – обратился к руководству и работникам краеведческого музея Андрей Филатов.

Заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова отметила высокий потенциал культурного учреждения, позволяющий Сургуту показывать себя с позитивной стороны на высоком уровне. «Достижения вашего музея отмечены на российском и международном уровнях – это то, о чем нужно говорить. Историю делают люди, а вы те, кто возводит дела человеческие в статус, историю. Сургут – это город, где много государственных центров здравоохранения, университетов, одна из четырех цифровых школ в России. И все это – Сургут. Вы все храните, бережете и передаете молодому поколению. Это самое важное в вашей работе – рассказывать об истории нашего города, региона», – отметила Галина Резяпова.

Недавно в музее в рамках подготовки к юбилею прошла межрегиональная ассамблея «Актуально о музейном», собравшая более 100 представителей различных научно-исследовательских учреждений и культурных институтов со всей России. Обсуждения на ассамблее коснулись цифровизации музейного дела, применения новых технологий и мультимедийных проектов в музейной сфере.

«28 ноября мы закончили работу Ассамблеи. Мы говорили о цифровизации музейного пространства, 3D реконструкциях, новых технологиях и, как они уживаются и развиваются в таких традиционных учреждениях, как музеи, – рассказала директор учреждения Марина Селянина. – Презентация наших проектов за последние 3 года получила высокую оценку наших коллег. Презентацию Сургутского краеведческого музея взял за основу для показа в других регионах ведущий музей России – Государственный русский музей. Наш музей уже давно вышел за рамки стандартов. Мы ценим положительный отклик всего музейного сообщества на нашу работу».

К юбилею музея было выпущено специальное издание, посвященное истории Сургута и его первооткрывателям. Также была подготовлена новая выставка «Берега», цель которой – показать экологическое, историческое и культурное значение Оби для региона. Палеонтологические находки, артефакты археологии и этнографии рассказывают о древних животных, обитавших на ее берегах, и демонстрируют становление взаимоотношений человека и реки. Экспозиция включает более 500 уникальных экспонатов, в том числе из Государственного исторического музея и других ведущих музеев страны.

При поддержке Администрации Сургута