2024 год в Югре объявлен Годом народного сплочения

Председатель Думы Сургута Максим Слепов и депутаты заслушали ежегодный отчет губернатора.

«Мы отличаемся от других регионов тем, что ежегодно вводим лечебные учреждения различного уровня. В своем докладе губернатор обратила внимание и на развитие первичного звена здравоохранения. Эта работа будет продолжена, несмотря на то, что и сегодня уже достаточно высокий уровень развития первичного звена здравоохранения во всем округе обеспечен», – подчеркнул Максим Слепов.

Наступающий 2024-й год в Югре получил свою главную тему – Год народного сплочения. Об этом губернатор Наталья Комарова объявила в ходе ежегодного отчета о работе правительства, инвестиционного послания и обращения к жителям, депутатам окружного парламента и представителям общественности. «Опираясь на результаты народного голосования, предлагаю объявить 2024 год в Югре Годом народного сплочения – сплочения друг с другом, вокруг России, вокруг нашего президента, сплочения югорчан в одну Команду Югры – Команду Развития нашего региона», – отметила глава региона.

Члены Молодежной палаты при Думе Сургута приняли эстафету народного сплочения рукопожатием губернатора после выступления Натальи Комаровой в Ханты-Мансийске. Они передадут его всем сургутянам.