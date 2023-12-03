В Сургуте готовят лед для зимних городков

В Сургуте готовятся к строительству зимних городков. Подготовкой льда занимаются 25 специалистов. Они ежедневно нарезают около 120 ледяных блоков, каждый из которых весит 450 кг, сообщил глава города Андрей Филатов.

«Этот материал используется в оформлении зимних локаций, изготовлении скульптур, строительстве горок. Самая высокая будет более 4-х метров. Самая маленькая горка – 1,5 метра», - написал мэр Сургута в своем телеграм-канале.

Работы по заготовке льда планируют завершить в середине декабря.

Всего в Сургуте обустроят восемь локаций для зимнего отдыха горожан. На территории города появится 17 горок, восемь ледовых композиций и семь елок. Центральную площадь Сургута уже украсила елка высотой 20 метров.