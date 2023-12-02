Жителю Сургута установили искусственное сердце после нескольких инфарктов

Врачи кардиодиспансера наблюдают за жителем Сургута, у которого несколько раз случался инфаркт миокарда. Мужчину госпитализировали более 20 раз. Доктора предложили пациенту пройти операцию по установке «искусственного сердца» в Москве.

Горожанина спасла разработка отечественных ученых-медиков, инженеров – аппарат вспомогательного кровообращения. Теперь в сердце мужчины работает насос. Он управляется с планшета и работает от аккумуляторов.

«Спасибо большое врачам за оказанную помощь. За меня боролись. Особенно хочу выразить признательность кардиологу Екатерине Витальевне Медведевой, она меня вытащила с того света. Я задыхался, часто госпитализировался в Кардиоцентр. Сейчас все прошло: нет отеков, нет одышки. Благодаря аппарату я полноценно живу. Хочу пожелать врачам всего самого наилучшего», – рассказал пациент медучреждения