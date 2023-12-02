Росстат сравнил цены на бензин в крупных городах Югры

В Сургуте, согласно данным Росстата, продают самый дешевый бензин в сравнении с остальными городами Югры. Так, литр АИ-92 в нефтяной столице обойдется всего в 48,62 рубля. В Ханты-Мансийске – 50,29 рублей, в Нижневартовске – 49,92, в Белоярском – 53 рубля.

Литр АИ-95 в Сургуте можно купить за 53,22 рубля, в Ханты-Мансийске – за 54,96, в Нижневартовске – за 53,35, в Белоярском – за 56,50.

Бензин марки АИ-98 и выше в среднем по Югре продается за 68 рублей, в Сургуте — 66,86, в Ханты-Мансийске — 69,09, в Нижневартовске — 68,14.