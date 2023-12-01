У сургутян остался один день, чтобы оплатить налоги без применения санкций

У сургутян остались считанные часы, чтобы оплатить имущественные налоги. За 2022 год горожанам необходимо выплатить около миллиарда рублей. На сегодняшний день собрано 63% от этой суммы. Это 660 миллионов рублей, подчеркнули налоговики.

Отмечается, что с каждым годом сумма задолженности по налогам снижается – с начала 2023 она сократилась на 48%. Сейчас жители Сургута остались должны 242 миллиона. За неоплату следуют санкции – должникам начисляется пеня. Могут применять и более серьезные ограничения: из-за долгов 507 горожан теперь не могут покинуть пределы России, у 65 человек арестовано имущество на сумму 14 миллионов рублей.

Налоговики подчеркивают, что в первую очередь пытаются решить вопрос более дипломатично – должнику предварительно выставляют требование с указанным сроком уплаты. Если это не помогает, приходится обращаться в суд, после чего определяется способ взыскания. Как правило, в первую очередь судебные приставы арестовывают банковские счета.

Для удобства сургутянам организовывают дни открытых дверей, чтобы они могли оплатить налоги вовремя и задать интересующие вопросы:

«Для удобства горожан мы проводим дни открытых дверей 1 и 2 декабря. Режим работы инспекции 1 декабря – с 9 утра и до полуночи. 2 декабря мы работаем с 10 утра до 14 часов дня», – рассказала начальник ИФНС России по Сургуту Елена Голышева.