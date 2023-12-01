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Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 декабря? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 декабря? // АФИША
Фото: vk.com/surgutfil

2 декабря

Арт-клуб галереи «Стерх»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

В субботу состоится арт-встреча «Пересечения». Будут две программы:

«Голос и гитара» – стихи «шестидесятников» и современных поэтов с музыкой российских и европейских композиторов, гитарные импровизации (Даная Чащина (голос) и Азат Рашитов (гитара).

«Пять гитар на ночной поляне» – концерт-перформанс (Эмиль Асадуллин, Полина Кузнецова, Азат Рашитов, Егор Таранчук, Анатолий Филатов).

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Психологически-юмористическое шоу «НЕ ОСУЖДАЮ»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

В эту субботу, 2 декабря в Невесомости состоится новый выпуск «НЕ ОСУЖДАЮ» с психотерапевтом Эрнестом. Тема выпуска: «ТРЕВОГА И СТРЕСС».

Если это ваше перманентное состояние - мы искренне с вами! Если нет – все равно будет полезно и смешно. Вместе разберемся как бороться и откуда это берется (может даже из-за дедлайнов переживать перестанете, классно же!)

Как всегда. Будут два комика (Рамиль и Кирилл) и один психотерапевт (Эрнест). На протяжении всего шоу ты сможешь задать вопрос, который тебя интересует по данной теме (а на этой теме их точно будет много).

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 500 рублей, в день мероприятия – 600 рублей. 16+

Концерт группы «Meow»

Место проведения: бар «102dB», улица 50 лет ВЛКСМ, 1/1. Время: 20:00

Мы с радостью приглашаем вас на незабываемый концерт мидвест-эмо коллектива, который состоится в самом сердце нашего города! Этот вечер будет наполнен эмоциональными мелодиями, глубокими текстами и неповторимой атмосферой.

На нашей сцене ребята сыграют свой проверенный временем материал, разбавленный новыми, но не менее интересными композициями, которые наверняка поразят вас своей искренностью и энергией. Будет возможность окунуться в мир истинной эмоциональной музыки и поделиться этим волшебным моментом с единомышленниками.

Телефон для справок: 788-320. Цена билета: 450 рублей. 18+

3 декабря

Музыкально-анимационная сказка «Дюймовочка»

Место проведения: малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 11:00.

3 декабря в 11:00 приглашаем сургутян на премьеру музыкально-анимационной сказки «Дюймовочка» в исполнении струнного квартета Perfecto и мастера песочной анимации Елены Ивченко (Тюмень).

На сказке Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка» выросло не одно поколение детей во всём мире. Вместе с крошечной героиней, родившейся из цветка, мы переживаем все испытания, которые по замыслу великого сказочника посылала ей судьба. Музыка композитора Елены Попляновой и оживший по взмаху руки художницы Елены Ивченко сюжет создают ощущение волшебства и причастности к волнительным событиям сказки.

Маленькие гости премьеры встретятся и с заносчивым Майским Жуком, и с безобразным семейством жаб, и сердобольной Полевой Мышью, и важным Кротом и конечно, с прекрасными эльфами. Всё закончится хорошо… а музыкальные образы будут сопровождать слушателей даже после стихнувших аплодисментов.

Автор музыки: Елена Поплянова, современный композитор и педагог, член Союза композиторов России

Елена Ивченко занимается песочной анимацией с 2009 года, постоянный участник важных областных концертных мероприятий, лауреат международных конкурсов (2019 год Премия Гран-при в номинации Art Международного фестиваля Golden Time NewYork, 2015 год Лауреат первой степени в номинации оригинальный жанр международного конкурса «Будущее начинается здесь»).

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Спектакль «От большого взрыва до»

Место проведения: экстрим-парк «Спортзавод», улица 30 лет Победы, 21/3. Время: 19:00.

История о том, как выполняя миссию по борьбе с серьезностью, межгалактические учёные заглянули на Землю. Пришельцы пытаются завлечь землян необычайными чудо-изобретениями.

Иноземцы строят планы и разрабатывают стратегии. И в конце концов, наши герои обретают на Земле нечто ценное для самих себя.

Это добрая история про возвращение в детство. Вспоминаем свой самый любимый костюм на утреннике. Мысленно надеваем его. И бегом на спектакль!

Телефон для справок: 76-08-04. Цена билета: 1000 рублей. 0+

Музейное занятие «Голос кино»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Хорошо ли вы помните фильмографию любимых советских актеров? Предлагаем вам угадать кинокартины по кадру, имена героев популярных отечественных кинолент, а также в каком городе происходили действия известных фильмов.

Телефон для справок: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 3+


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Сегодня в 14:50, просмотров: 151, комментариев: 0
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