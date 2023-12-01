Избивший подростка водитель маршрутки предстанет перед судом в Сургуте

В Сургуте перед судом предстанет 39-летний водитель маршрутного автобуса. Он обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Инцидент произошел 9 сентября в Сургуте, когда 16-летний юноша ехал в маршрутке.

«Между водителем автобуса и несовершеннолетним пассажиром по причине неоплаченного им проезда произошел словесный конфликт, в ходе которого подростку были причинены телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести», - отметили в пресс-службе ведомства.

Также прокуратура направила в суд иск о взыскании с водителя компенсации морального вреда.