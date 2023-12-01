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В Сургуте ребенку зажало голову и руки дверями автобуса

В Сургуте ребенок застрял в дверях автобуса

В Сургуте ребенку зажало голову и руки дверями автобуса
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

В Сургуте шестилетнему ребенку зажало голову и руки дверьми автобуса. По сообщениям СМИ, мама с сыном заходили в салон общественного транспорта, когда случился инцидент. Она помогла мальчику выбраться из западни. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проведения расследования.

«По данному факту следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организована процессуальная проверка. По предварительным данным, в результате инцидента ребенок не пострадал. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу представить доклад по обстоятельствам ЧП и о ходе проверки», – сообщили в пресс-службе СК России.


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Сегодня в 09:58, просмотров: 78, комментариев: 0
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