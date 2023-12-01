В Сургуте ребенок застрял в дверях автобуса

В Сургуте шестилетнему ребенку зажало голову и руки дверьми автобуса. По сообщениям СМИ, мама с сыном заходили в салон общественного транспорта, когда случился инцидент. Она помогла мальчику выбраться из западни. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проведения расследования.

«По данному факту следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организована процессуальная проверка. По предварительным данным, в результате инцидента ребенок не пострадал. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу представить доклад по обстоятельствам ЧП и о ходе проверки», – сообщили в пресс-службе СК России.