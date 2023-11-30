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13 тысяч машин со снегом увезли из Сургута на полигон за ноябрь

Глава Сургута отчитался о ходе уборки города от снега

13 тысяч машин со снегом увезли из Сургута на полигон за ноябрь
Фото: t.me/filatov_surgut

В Сургуте за ноябрь вывезли 13 тысяч машин снега. Об этом у себя в соцсетях рассказал мэр города Андрей Филатов. Он подчеркнул, что сейчас поступает множество жалоб от сургутян, однако подрядчики работают над устранением снежных завалов.

«При этом, прошу и сургутян отнестись с пониманием. После обильных снегопадов нет возможности убрать снег со всех улиц в один момент. Есть приоритетность, логистика, последовательность работ и все требования, указанные мной выше. Специалистам нужно время на уборку. Если сроки и обязательства подрядчиком объективно нарушаются и вы фиксируете это как факт, просьба направлять мне информацию с фото и указанием адреса в личных сообщениях. Будем отрабатывать точечно и разбираться с каждым таким случаем», – подчеркнул глава города.

Сургутянам также напомнили правила чистки территорий после осадков: во время снегопада в постоянном режиме оперативно проводится патрульная очистка. После снегопада в течении двух дней проезжая часть приводится в порядок, формируются снежные навалы, очищается от снега также и прибордюрная часть. Далее в течении семи дней снег со всего города должен быть вывезен на полигон.


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Сегодня в 14:04, просмотров: 87, комментариев: 0
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