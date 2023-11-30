Сургут обошел Краснодар и Нижний Новгород в национальном рейтинге прозрачности закупок

Сургут занял первое место в «Национальном рейтинге прозрачности закупок - 2023» среди заказчиков муниципального уровня - опередил 86 муниципалитетов, оставив позади Нижний Новгород и Краснодар. Эти города заняли второе и третье места соответственно.

«Сургут по итогу – на первом месте Национального рейтинга 2023 года среди заказчиков муниципального уровня. Результат нашей работы получил статус – "гарантированная прозрачность"», - написал глава Сургута Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

В рамках исследования рынка закупок специалисты проанализировали свыше 4,3 млн процедур в Единой Информационной системе за год. Эксперты проверили 58 министерств и ведомств, 85 субъектов РФ, 87 муниципальных образований и 85 корпоративных заказчиков.

Торжественная церемония награждения лидеров рейтинга состоялась в Москве. «Это знак качества проводимой нами работы. Благодарю всех специалистов, чей каждодневный труд и уровень профессионализма помог достичь такой оценки на федеральном уровне», - отметил Андрей Филатов.

«Национальный рейтинг прозрачности закупок» составляется ежегодно с 2006 года и является сравнительным анализом закупочной деятельности крупнейших заказчиков страны.