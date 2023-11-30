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В Сургутском районе поймали закладчика со 125 свертками с наркотиками

Екатеринбуржец приехал в Сургут, чтобы продавать наркотики, но был пойман

В Сургутском районе поймали закладчика со 125 свертками с наркотиками
Фото: ОМВД по Сургутскому району

В Сургутском районе на территории дачного кооператива полицейские поймали мужчину, у которого при себе было 125 свертков с метадоном. Как оказалось, 23-летний нарушитель приехал из Екатеринбурга в Сургут, чтобы распространять наркотики, заранее купленные в интернете.

«По данному факту в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также попытка незаконного сбыта или пересылки растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до двадцати лет», – прокомментировали в ОМВД по Сургутскому району.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста.


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Сегодня в 11:40, просмотров: 128, комментариев: 0
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