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В 2023 году в Сургуте адаптировали 11 подъездов для людей с инвалидностью

В Сургуте продолжают устанавливать пандусы и подъемники у подъездов для людей с ОВЗ

В 2023 году в Сургуте адаптировали 11 подъездов для людей с инвалидностью
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте адаптировали 41 подъезд под нужны граждан с ОВЗ, причем 11 из них – в 2023 году. Помимо пандусов во входной группе устанавливают подъемники для колясочников. Механизм приспособлен под суровые северные морозы, у него имеется доступ к вызову диспетчера и антивандальная защита.

«В этом году выделено департаментом финансов Югры и администрацией города около 12 миллионов рублей. Значит, казна городского хозяйства назначена за реализацию этого мероприятия ответственным. Нами по 41 адресу сделаны мероприятия, по 28 адресам – локально-сметные расчеты, по 13 адресам – проектные работы. Проектные работы предусматривают обустройство пандуса или подъемной площадки, как примет комиссия решение», – рассказал директор казны городского хозяйства Сергей Мосейков.

Работы в Сургуте выполняют по муниципальной программе «Развитие жилищной сферы до 2030 года» и государственной программе «Доступная среда». Время от подачи заявки до установки конструкции занимает около трех месяцев. Планируется, что в следующем году установят более 200 подобных механизмов.


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Сегодня в 10:50, просмотров: 87, комментариев: 0
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