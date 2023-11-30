В Сургуте продолжают устанавливать пандусы и подъемники у подъездов для людей с ОВЗ

В Сургуте адаптировали 41 подъезд под нужны граждан с ОВЗ, причем 11 из них – в 2023 году. Помимо пандусов во входной группе устанавливают подъемники для колясочников. Механизм приспособлен под суровые северные морозы, у него имеется доступ к вызову диспетчера и антивандальная защита.

«В этом году выделено департаментом финансов Югры и администрацией города около 12 миллионов рублей. Значит, казна городского хозяйства назначена за реализацию этого мероприятия ответственным. Нами по 41 адресу сделаны мероприятия, по 28 адресам – локально-сметные расчеты, по 13 адресам – проектные работы. Проектные работы предусматривают обустройство пандуса или подъемной площадки, как примет комиссия решение», – рассказал директор казны городского хозяйства Сергей Мосейков.

Работы в Сургуте выполняют по муниципальной программе «Развитие жилищной сферы до 2030 года» и государственной программе «Доступная среда». Время от подачи заявки до установки конструкции занимает около трех месяцев. Планируется, что в следующем году установят более 200 подобных механизмов.