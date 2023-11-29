В сургутской школе №19 состоялось обучающее мероприятие по проекту «Юнипрошка – детям». Темой занятия стала безопасность в интернете.

В игровой форме школьникам рассказали об опасности компьютерных вирусов и программ-шпионов, основах безопасного общения в социальных сетях, кибербуллинге и многом другом.

Всего в обучающем игровом мероприятии приняли участие порядка 35 школьников 4 «А» и «Б» классов СОШ №19.

Ксения Суворова, педагог-организатор МБОУ СОШ №19:

- Безопасность в интернете – это та тема, которая сегодня очень актуальна и важна. Нужно говорить об этом со школьниками с начальной школы. Практически все они уже в той или иной степени пользуются гаджетами, выходят в интернет, социальные сети и так далее. И не всегда могут отличить хорошее от плохого. Во многом важна и профилактика. Это и антивирусные программы, и защита персональных данных. Обо всем этом нашим школьникам и рассказали. Думаю, что они сделали для себя полезные выводы.

Самым активным участникам мероприятия вручили мягкие игрушки и всем школьникам -- подарки и сертификаты о прохождении обучающего мероприятия.

Поддержка учреждений образования и обучающих проектов на территории присутствия компании являются одним из приоритетов для ПАО «Юнипро» и соответствует лучшим ESG-практикам в области социальной ответственности.