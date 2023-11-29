Текущий ремонт на энергоблоках ст.№7,8 ПГУ-400 МВт Сургутской ГРЭС-2 завершится в декабре.

Текущий ремонт на энергоблоках ст.№7,8 ПГУ-400 МВт завершится в декабре. Выполнены работы по бороскопической инспекции газовых турбин обоих блоков, ремонт тепломеханического и электротехнического оборудования, а также оборудования автоматических систем управления технологическими процессами. Кроме того, на 7-м блоке выполняется замена элементов валоповоротного устройства.

Помимо перечисленного на энергоблоках ПГУ реализуются несколько проектов по техническому перевооружению. Самый масштабный из них – это замена программно-технического комплекса (ПТК) системы управления внешними объектами и оборудованием химводоочистки (ХВО-3) на ПТК отечественного производства. Кроме того, в рамках технического перевооружения на энергоблоках ст.№7,8 выполнена замена системы непрерывного контроля выбросов на дымовых трубах энергоблоков ПГУ, что позволяет осуществлять on-line мониторинг уходящих газов после газотурбинной установки.