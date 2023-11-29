Санврачи обнаружили антисанитарию в кафе «Вкусно — и точка» в Сургуте

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили антисанитарию в сургутском «Вкусно — и точка». В ходе проверки кафе на ул. Университетская инспекторы нашли упаковку и продукты, которые валялись на полу, сообщает телеграм-канал ведомства.

«При осмотре было установлено наличие упаковочного материала на полу, а также продуктов питания: картошка фри, наггетсы, упавших в процессе приготовления», — сказано в сообщении.

Уточняется, что поводом для проверки стала жалоба жителя Сургута на антисанитарию. Специалисты Роспотребнадзора готовят предостережение для юрлица.