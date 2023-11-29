16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,6102   EUR  97,0659  

Новости

Больше новостей
Ведете ли вы домашний бюджет?
Комментировать
0
Сколько денег вы планируете выделить на празднование Нового года?
Комментировать
0
Украшать город к Новому году следует...
Комментировать
0
Реально ли заменить чиновников искусственным интеллектом?
Комментировать
0
Больше опросов

В поликлинике №1 Сургута отремонтировали 80 кабинетов

В сургутской поликлинике №1 отчитались об итогах ремонта

В поликлинике №1 Сургута отремонтировали 80 кабинетов
Фото: Яндекс.Карты

В суругутской поликлинике №1 прошла ремонтная кампания. В 2023 году удалось отремонтировать более 80 кабинетов и помещений общей площадью 800 квадратных метров.

«Создание комфортных условий для пациентов и персонала – одно из главных условий качественной и безопасной медицинской помощи. В этом году мы отремонтировали клинико-диагностическую лабораторию, кабинеты взятия крови, отделение медицинской профилактики, отделение выездной патронажной паллиативной помощи, рентген кабинет. В объем ремонтных работ включены: замена на современные материалы настенных, напольных и потолочных покрытий, замена окон и дверей, замена сантехники. Абсолютно все отремонтированные помещения не только эстетичны и эргономичны, но и соответствуют требованиям санитарного законодательства», – подчеркнул главврач поликлиники Максим Слепов.

В следующем году планируется провести реставрацию еще 60 кабинетов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:58, просмотров: 89, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Оскандалившемуся дрифтеру из Нижневартовска придется покинуть страну 742
  2. Вокзал в Сургуте начнут возводить в 2024 году 707
  3. ​Глава Березовского района, пойманный за нетрезвым вождением, ушел в отставку 680
  4. ​Начальник отдела Роспотребнадзора из ХМАО попался на взятках 603
  5. ​Аллея деревянного домостроения скоро появится в Тюмени 593
  6. Особенные дети в Сургуте показали свое творчество на сцене 592
  7. Сотни айтишников собрались на «Хантатон» в Сургуте 583
  8. ​В экономику Тюменской области привлекут более четырех миллиардов рублей инвестиций 582
  9. В преддверии Дня Неизвестного Солдата югорчане смогут проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны 573
  10. Депутаты Сургута обсудили перспективы ремонта дворов 556
  1. ​На День Югры в московском ВДНХ приехали молодые таланты из автономного округа. Рассказываем о них 1901
  2. В Сургуте к концу 2024 года завершат строительство нового здания скорой помощи 1738
  3. ​Одноэтажный Сургут 1590
  4. ​5 лет договор «Две пенсии для бюджетников» заключают онлайн 1553
  5. ЖК «Сибирский Бор»: «однушек» больше нет, а спрос на «двушки» и «трешки» стремительно растет — цены заметно ниже среднего 1541
  6. ​Увидеть стратегию 1516
  7. ​Жить и учиться в современном доме: как Новин помогает получить профессию своим резидентам 1437
  8. ​Сургуту нужна такая стратегия до 2050 года, чтобы человек почитал ее и захотел остаться и растить тут детей и внуков 1359
  9. В Сургуте таксист вытащил женщину из машины за капюшон после замечания 1318
  10. ​На семь сургутян приходится один мигрант. А на самом деле больше 1258
  1. ​Большой гуманитарный форум пройдет в Ханты-Мансийске 32578
  2. Нечеловеколюбивая тема 32003
  3. Школа Нижневартовска вошла в число лучших в стране 5826
  4. В ХМАО не исключена первая в этом году актировка 5819
  5. Стены помнят. Пока помнят… 3626
  6. ​Сургутян предупредили об изменении расписания и схем движения нескольких автобусов 3184
  7. ​Югорским пенсионерам выплатят по тысяче рублей 3022
  8. Сургутяне наблюдали красивое северное сияние в черте города 2765
  9. Как обычный человек в Югре может получить грант губернатора 2675
  10. ​Закон и мифотворчество 2566

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика