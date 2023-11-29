В сургутской поликлинике №1 отчитались об итогах ремонта

В суругутской поликлинике №1 прошла ремонтная кампания. В 2023 году удалось отремонтировать более 80 кабинетов и помещений общей площадью 800 квадратных метров.

«Создание комфортных условий для пациентов и персонала – одно из главных условий качественной и безопасной медицинской помощи. В этом году мы отремонтировали клинико-диагностическую лабораторию, кабинеты взятия крови, отделение медицинской профилактики, отделение выездной патронажной паллиативной помощи, рентген кабинет. В объем ремонтных работ включены: замена на современные материалы настенных, напольных и потолочных покрытий, замена окон и дверей, замена сантехники. Абсолютно все отремонтированные помещения не только эстетичны и эргономичны, но и соответствуют требованиям санитарного законодательства», – подчеркнул главврач поликлиники Максим Слепов.

В следующем году планируется провести реставрацию еще 60 кабинетов.