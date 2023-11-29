Utair запускает полеты из Сургута в Баку

Авиакомпания Utair ввела в осенне-зимнее расписание несколько новых рейсов за границу. У жителей Югры появится возможность улететь из Сургута в Баку. Кроме того, появятся рейсы из Москвы в азербайджанские города Гянджу и Нахичевань, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Год назад мы значительно расширили программу полетов в города Азербайджана. Ввели рейсы в Баку из Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, а также в Гянджу и Нахичевань — из Москвы. Планируем наращивать частоту полетов и будем выполнять рейсы по этим маршрутам круглый год», — сообщил президент «Utair — пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Рейсы Utair в Азербайджан в осенне-зимнем расписании:

В Баку - из Сургута, Москвы, Грозного, Самары, Санкт-Петербурга, Тюмени, Уфы.

В Гянджу и Нахичевань - из Москвы.