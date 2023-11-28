Герой России Дамир Юсупов встретился с сургутскими школьниками

В августе 2019 года недалеко от аэропорта Жуковский под Москвой случился инцидент, который вошел в историю как «кукурузное чудо». Самолет А321 при взлете столкнулся с чайками, из-за чего оба двигателя вышли из строя. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин смогли посадить самолет на кукурузное поле. На борту были 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто не погиб. За это оба пилота получили звания Героя России. А недавно Дамир Юсупов приехал в Сургут, чтобы встретиться с местными школьниками и студентами. Разговор состоялся в мультимедийном парке «Россия – Моя история. Югра».

Дамир Юсупов кратко рассказал свой путь к профессии. Он отучился с Сызранском политехническом колледже, служил в танковых войсках, но поступить в летное училище с первого раза не смог из-за заключения медкомиссии. Тем не менее, Дамир твердо решил следовать по стопам отца, который был пилотом. «Он с самого раннего детства брал меня в полеты и подарил мне мечту о небе, дал путевку в авиацию. Я все это видел, впитывал и полюбил авиацию, вертолеты, самолеты», – рассказал Юсупов. И добился своего – в 2013 году он окончил с отличием Бугурусланское летное училище гражданской авиации и поступил на работу в «Уральские авиалинии».

Про инцидент августа 2019 года Дамир Юсупов вспоминает так: «Это была напряженная ситуация. Все произошло неожиданно, мы поняли, что придется выполнять посадку на кукурузном поле. Внешне вели себя хладнокровно и знали, что сможем выполнить посадку удачно. Но внутри бушевали эмоции. Мы, пилоты, каждые полгода проходим тренажерную подготовку для отработки действий в случае аварийных и внештатных ситуаций. Что касается той ситуации – мы действовали нестандартно, но все действия, которые выполнили, сыграли нам в плюс».

Несмотря на пережитый опыт сложной ситуации, профессию Дамир Юсупов бросать не думал даже тогда. Реабилитация прошла за месяц, потом он начал летать вместе с инструкторами, которые оценили готовность пилота возвращаться к основной работе. Правда, теперь она перемежается с общественной активностью – летчик, который в одночасье стал «звездой», много участвует в патриотических мероприятиях, встречается со школьниками и студентами, рассказывает об авиации.

Дамира Юсупова также привлекли в качестве консультанта на съемки фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» Сарика Андреасяна. «Когда поступило предложение выступить консультантом фильма, я сразу согласился – это был новый опыт, очень интересно. Я всегда видел фильмы только по одну сторону экрана, как зритель, и впервые увидел все процессы, начиная от кастинга артистов, написания сценария – и до выхода готового продукта, – рассказал пилот. – Я консультировал актеров и режиссера по авиационной тематике. Объяснял актерам, как они должны были вести себя в кабине, куда смотреть, что говорить, какие команды давать, какие кнопки и рычаги нажимать. Мы старались максимально приблизить фильм к реальности. И я считаю, что актеры с этим справились».

В Сургуте восхищение от «кукурузного чуда» вылилось в мурал, который был открыт ровно через месяц после авиационного происшествия мод Москвой – 15 сентября 2019 года.

При поддержке Администрации Сургута